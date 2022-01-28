Weitere Boeing 777F für China Airlines

China Airlines Boeing 777F (Foto: Team Spott it)

Boeing kann sich über einen weiteren Auftrag für ihren Boeing 777F Frachter freuen, China Airlines stock ihre Flotte um vier weitere Frachter dieses Typs auf zehn auf.

Die in Taiwan beheimatete China Airlines hat bei Boeing vier weitere Boeing 777F Vollfrachter bestellt. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht dieser Auftrag einem Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar.

Die Airline aus Taiwan betreibt momentan drei Boeing 777F frachtflugzeuge, drei weitere sollen noch in diesem Jahr zur Flotte stoßen. Mit den vier zusätzlich bestellten Boeing 777F will China Airlines die Gunst der Stunde nutzen und weiter am wachsenden Luftfrachtmarkt teilhaben.