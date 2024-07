Weitere Boeing 777-9 für Qatar Airways

Qatar Airways Boeing 777-9 (Foto: Boeing)

Qatar Airways und Boeing haben während der Farnborough Airshow eine Bestellung für zwanzig weitere Boeing 777-9 bekanntgegeben.

Qatar Airways war bei der neuen Boeing 777 Variante von Entwicklungsbeginn an dabei. Die Fluggesellschaft aus Doha erhöht mit diesem neuen Auftrag die Bestellung auf insgesamt sechzig Maschinen dieses Typs. Qatar Airways ist bei der Boeing 777-8 Frachtvariante Erstkunde und hat für dieses Muster bereits 34 Maschinen in den Auftragsbüchern bei Boeing. Der neue Auftrag über die zwanzig Boeing 777-9 war bereits in den Auftragsbüchern von Boeing enthalten.