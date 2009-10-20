Weitere Boeing 777 für Cathay Pacific

Cathay Pacific konnte am Samstag, dem 17. Oktober 2009, bei Boeing in Everett eine neue Boeing 777-300ER abholen. Die Maschine ist im OneWorld Design gehalten.

Cathay Pacific ist eine grosse Betreiberin dieses zweimotorigen Riesen aus Seattle, mit dieser Übernahme steigt die Boeing 777 Flottengrösse auf neunundzwanzig Flugzeuge. Das Flugzeug wurde durch die Finanzgesellschaft BOC Aviation gekauft und an Cathay Pacific verleast. Die Fluggesellschaft aus Hongkong betreibt momentan unter anderen Typen von Boeing und Airbus zwölf Boeing 777-300ER, zwölf 777-300 und fünf 777-200.