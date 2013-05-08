Weitere Boeing 777 für Austrian

Der Aufsichtsrat der Lufthansa hat Austrian Airlines grünes Licht für den Kauf einer weiteren Boeing 777-200ER gegeben.

Die neu eingemietete Boeing 777-200ER soll ab dem Sommer 2014 in das Streckennetz von Austrian Airlines integriert werden. Mit dieser zusätzlichen Boeing 777 baut die Lufthansa Tochter ihre Langstreckenflotte auf elf Maschinen aus. Die Boeing 777-200ER soll über einen Leasingvertrag mit einer Laufdauer von acht Jahren von einem US Flugzeugfinanzierer eingemietet werden. Die Langstreckenflotte von Austrian setzt sich momentan aus vier Boeing 777 und sechs Boeing 767 zusammen.