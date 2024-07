Weitere Boeing 777 Frachter für Emirates

Emirates SkyCargo Boeing 777F (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo hat eine Bestellung über fünf weitere Boeing 777-Frachtflugzeuge getätigt, die neuen Vollfrachter sollen zwischen 2025 und 2026 ausgeliefert werden.

Mit dem Auftrag im Wert von einer Milliarde US-Dollar erhöht sich der Auftragsbestand der Fluggesellschaft auf insgesamt 315 Großraumflugzeuge.

Die Ergebnisse von Emirates SkyCargo im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 übertreffen die Zahlen von 2019 mit einer konstant hohen Auslastung und einem erhöhten Frachtaufkommen. Mit den neuen Flugzeugen wird die verfügbare Frachtkapazität auf dem Hauptdeck um 30 Prozent erhöht und ermöglicht es so, dringend benötigten Platz in Schlüsselmärkten zu nutzen und Kunden weltweit besser bedienen zu können.

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, erklärt: „Die Nachfrage nach unseren erstklassigen Produkten und Dienstleistungen wächst exponentiell, was durch die Wirtschaftsagenda von Dubai noch verstärkt wird. Diese zielt auf eine Verdoppelung des Außenhandels und eine Stärkung der Position von Dubai als globales Handelszentrum ab. Die Investition in zusätzliche Boeing 777-Frachter ermöglicht es uns, die Kundennachfrage zu bedienen und einen weiteren Schritt in unserem langfristigen strategischen Wachstumsplan zu gehen.“

„Als nächstes werden wir eine umfassende Bewertung unserer künftigen Frachterflotte durchführen, bei der wir alle Flugzeugoptionen prüfen werden. So möchten wir sicherstellen, dass wir für die aktuellen und künftigen Anforderungen des Marktes bestens gerüstet sind und unser Vertrauen in die Rolle der Luftfracht und insbesondere von Emirates SkyCargo im globalen Handel bekräftigen.“

„Wir fühlen uns geehrt, dass Emirates SkyCargo, bekannt für seine operative Leistung und seine Innovationen, sich erneut für den Boeing 777-Frachter entschieden hat, um die Reichweite ihres globalen Streckennetzes zu erweitern“, sagt Stephanie Pope, President and CEO Boeing Commercial Airplanes. „Wir schätzen das Vertrauen von Emirates in die Boeing- Familie sehr und sind entschlossen, ihren langfristigen strategischen Wachstumsplan zu unterstützen.“

Im Rahmen der schrittweisen Auslieferung der neuen Flugzeuge wird Emirates SkyCargo ältere Frachtflugzeuge ausmustern und damit sein Engagement für den Betrieb einer der jüngsten und effizientesten Flotten unterstreichen.

Zusätzlich zu den zehn bestellten Boeing 777F werden die Frachtkapazitäten der Fluggesellschaft durch die zehn 777-300ER, die derzeit zu Frachtern umgerüstet werden, gestärkt, um die Frachterflotte bis Ende 2025 auf 17 Flugzeuge zu erweitern. Mit Hilfe der Emirates-Passagierflotte wird Emirates SkyCargo weiterhin den zuverlässigen, schnellen und effizienten Transport von Gütern weltweit ermöglichen und Kunden mit einem Flottenmix aus 777, 777F, 747F, A350 und A380 ein besonders hohes Maß an Flexibilität bieten.

