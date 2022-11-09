Weitere Boeing 777 Frachter für Emirates

Emirates SkyCargo Boeing 777F (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates Airlines hat bei Boeing fünf weitere Boeing 777 Vollfrachter in Auftrag gegeben, nach den aktuellen Listenpreisen kosten die Grossraumfrachter 1,7 Milliarden US-Dollar.

Zwei Boeing 777F Frachter sollen im Jahr 2024 und die restlichen drei Flugzeuge im Jahr 2025 ausgeliefert werden. Emirates war Erstkunde des Boeing 777-Frachters. Die Boeing 777 Frachter von Emirates sind inzwischen zum Kernstück des Frachtflugbetriebs von Emirates geworden und fliegen Linien- und Charterflüge zu Zielen auf sechs Kontinenten.

Die Reichweite und Nutzlast der 777F ermöglichen Emirates den effizienten Transport zeit- und temperatursensibler Sendungen, darunter zeitkritische Waren, Frischprodukte, Medikamente, Haustiere, Autos oder Rennpferde.

Emirates SkyCargo ist eine der größten Luftfrachtgesellschaften der Welt und betreibt derzeit eine Flotte von elf Boeing 777-Frachtern, zusätzlich zu den Frachtkapazitäten in seinen Großraumflugzeugen der Typen Boeing 777 und Airbus A380.