Weitere Boeing 737-8 für Xiamen Airlines

Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Xiamen Airlines beschafft 50 weitere Boeing 737-8. Dieses Vorhaben wurde am 24. November 2026 in einer Börsenmitteilung von China Southern Airlines, der Muttergesellschaft, bestätigt.

Xiamen Airlines hat eine Vereinbarung über den Kauf von 50 Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX 8 unterzeichnet. Die Auslieferungen sind für den Zeitraum zwischen 2031 und 2034 geplant; dies geht aus einer Mitteilung der Muttergesellschaft China Southern Airlines hervor.

Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von China Southern bereits genehmigt, bedarf jedoch noch der Zustimmung der Aktionäre sowie der Freigabe durch die zuständigen chinesischen Behörden. Der Listenpreis für die Flugzeuge beläuft sich insgesamt auf rund 7,4 Milliarden US-Dollar; der tatsächlich vereinbarte Kaufpreis liegt – nach Abzug von Boeing-Rabatten – niedriger, wurde jedoch nicht offengelegt.

Laut China Southern soll die Anschaffung den Ausbau des Streckennetzes und die Flottenentwicklung von Xiamen Airlines unterstützen. Dies umfasst unter anderem die Vorbereitungen für den Umzug an den neuen Flughafen Xiamen Xiang’an in der Provinz Fujian sowie die Stärkung des regionalen Drehkreuznetzwerks.

Die Fluggesellschaft plant, den Kauf durch operative Mittel, Bankkredite oder andere Finanzierungsformen zu decken. Die Zahlung erfolgt in Raten, wobei der Restbetrag jeweils bei Auslieferung des jeweiligen Flugzeugs fällig wird.

Die Vereinbarung knüpft an einen Vertrag von Xiamen Airlines aus dem März 2018 an, der die Bestellung von 30 Flugzeugen der 737 MAX-Baureihe vorsah – konkret 20 Maschinen des Typs MAX 8 und zehn des Typs MAX 10. Unabhängig davon hat die Frachttochter von China Southern im Juni den Kauf von zwei 777F- und fünf 777-8F-Frachtflugzeugen vereinbart, ergänzt durch Optionen für drei weitere 777-8F-Maschinen.