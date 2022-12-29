Weitere Boeing 737-8 für BOC Aviation

BOC Aviation Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

BOC Aviation hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer 40 weitere Boeing 737 MAX in Auftrag gegeben, damit erhöht sich der Auftrag von BOC Aviation auf 80 Flugzeuge dieses Typs.

Boeing freut sich über einen weiteren Großauftrag für die Boeing 737 MAX. BOC Aviation ist ein weltweit führendes Flugzeug-Leasingunternehmen mit einer Flotte von 612 eigenen, verwalteten und bestellten Flugzeugen. Der Flugzeugfinanzierer stützt mit dieser Bestellung das Vertrauen in die Boeing 737 MAX und will die Kundschaft weiter mit Schmalrumpfflugzeugen von Boeing beliefern. Boeing verzeichnet eine starke Marktnachfrage nach Flugzeugen aus der Boeing 737 MAX Familie, seit Ende 2020 konnte der Flugzeugbauer aus Seattle mehr als 1.500 Bruttoaufträge für diese Typenfamilie entgegennehmen.