Weitere Boeing 737 für Cargologic

CargoLogic Boeing B737-400 Frachter D-ACLX (Foto: Flughafen Leipzig)

Ende Mai hat Cargologic Germany, eine am Flughafen Leipzig/Halle ansässige deutsche Fracht-Airline, ihr viertes Flugzeug in Empfang genommen.

Die aus Kanada überführte Boeing 737-400F ist vom Luftfahrtbundesamt (LBA) überprüft und für den Betrieb freigegeben worden. Das Flugzeug trägt nun die Kennung D-ACLX und befördert insbesondere Expressfracht im innereuropäischen Verkehr.

Die Indienstellung der vierten B737-400F ist der erste Schritte zur Verdoppelung der Flotte innerhalb diesen Jahres. Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG: „Wir freuen uns, dass die an unserem Flughafen beheimatete CLG weiter wächst und wünschen allen Crews always happy landings“.