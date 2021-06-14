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Weitere Boeing 737 für Cargologic

14.06.2021 PS
CargoLogic B737-400 Frachter D-ACLX
CargoLogic Boeing B737-400 Frachter D-ACLX (Foto: Flughafen Leipzig)

Ende Mai hat Cargologic Germany, eine am Flughafen Leipzig/Halle ansässige deutsche Fracht-Airline, ihr viertes Flugzeug in Empfang genommen.

Die aus Kanada überführte Boeing 737-400F ist vom Luftfahrtbundesamt (LBA) überprüft und für den Betrieb freigegeben worden. Das Flugzeug trägt nun die Kennung D-ACLX und befördert insbesondere Expressfracht im innereuropäischen Verkehr.

Die Indienstellung der vierten B737-400F ist der erste Schritte zur Verdoppelung der Flotte innerhalb diesen Jahres. Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG: „Wir freuen uns, dass die an unserem Flughafen beheimatete CLG weiter wächst und wünschen allen Crews always happy landings“.

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