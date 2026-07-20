Weitere Boeing 737 MAX für SMBC
20.07.2026 PS
Boeing und SMBC Aviation haben an der Farnborough International Airshow einen Großauftrag für die Boeing 737 MAX bekanntgegeben.
Der Flugzeugfinanzierer SMBC Aviation Capital mit Sitz in Dublin hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer 100 Boeing 737 MAX in Auftrag gegeben. Die Bestellung unterteilt sich auf 60 Boeing 737-10 und 40 Boeing 737-8. Für SMBC Aviation Capital ist es der erste Auftrag für die längste Variante Boeing 737-10. Mit dieser Bestellung erhöht SMBC Aviation Capital ihr Portfolio an Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX auf 450 Maschinen.