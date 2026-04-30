Weitere Boeing 737 MAX für SCAT Airlines

SCAT Airlines Boeing 737 (Foto: SCAT Airlines)

Boeing und SCAT Airlines geben eine weitere Bestellung von fünf 737 MAX-Jets bekannt. Die Flugzeuge sollen der Fluggesellschaft aus Kasachstan einen weiteren Wachstumsschub verleihen.

Die bisher nicht näher spezifizierte Bestellung von fünf weiteren Boeing 737-9 Verkehrsflugzeugen wird die betriebliche Effizienz von SCAT Airlines weiter verbessern und dabei helfen den Langstreckenverkehr mit Single-Aisle-Jets auszubauen, darunter auch mehr Verbindungen nach Europa. SCAT hat außerdem fünf 737-8 aus einer früheren Bestellung auf die größere 737-9 umgeschrieben.

Die Boeing 737 MAX-Flugzeuge sind bestechen durch hohe Effizienz und gute Leistungswerte und senken den Treibstoffverbrauch im Vergleich zu den Vorgängermodellen um bis zu zwanzig Prozent. Die 737-9 bietet Platz für maximal 220 Passagiere und verfügt über eine Reichweite von bis zu 6.110 Kilometern (3.300 Seemeilen). Damit bietet sie Fluggesellschaften die Kapazität und die nötige Reichweite, um neue Langstrecken mit kleinerem Fluggerät wirtschaftlich zu bedienen.