Weitere Boeing 737 MAX für Ryanair

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Boeing kann sich über eine Großbestellung für die Boeing 737 MAX freuen, Ryanair hat 75 weitere Maschinen dieses Typs bestellt.

Trotz der COVID-19 Krise denkt der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier Ryanair ans Weiterwachsen. Die Fluggesellschaft aus Irland hat bei Boeing 75 zusätzliche Boeing 737 MAX bestellt und damit den bereits bestehenden Auftrag auf 210 Einheiten erhöht. Bei den neuen Maschinen soll es sich laut Boeing um die Boeing 737 8-200 handeln, das ist eine Boeing 737 8 mit einer vergrößerten Sitzplatzkapazität, Ryanair will in die Boeing 737 8-200 bis zu 197 Passagiere einladen. Mit dieser Boeing 737 8 Version kann durch die erhöhte Kapazität der Treibstoffverbrauch pro Passagier um bis zu 16 Prozent weiter gesenkt werden.