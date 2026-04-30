Weitere Boeing 737 MAX für Copa Airlines

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Copa Airlines)

Copa Airlines bestellt 40 weitere Boeing 737 MAX-Verkehrsflugzeuge und sichert sich 20 Optionen auf die Boeing 737 MAX.

Dieser Auftrag unterstützt Copas Plan, ihre Flotte, die momentan ausschließlich aus Boeing 737 Flugzeugen besteht, in den nächsten acht Jahren zu vergrößern und zu modernisieren. Copa betreibt bereits über 110 Flugzeuge der aus der Boeing 737 Familie, darunter Modelle der MAX-Generation und auch Frachtflugzeuge vom Typ Boeing 737. Die Fluggesellschaft plant, ihre 737 MAX-Flotte auf über 100 Flugzeuge auszubauen und so ihr Streckennetz in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in der Karibik weiter auszubauen.