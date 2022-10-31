Weitere Boeing 737 MAX für Alaska Airlines

Alaska Airlines Boeing 737 MAX (Foto: Alaska Air Group)

Alaska Airlines hat am 26. Oktober 2022 weitere 52 Optionen auf Maschinen aus der Boeing 737 MAX Familie in Festaufträge umgewandelt.

Der Festauftrag unterteilt sich auf 42 Boeing 737 -10 und zehn weitere Boeing 737-9. Mit dieser Bestellung wird Alaska Airlines ihre Flotte weiter ausbauen und verjüngen. Mit der neuen Bestellung beläuft sich der Auftragsbestand von Alaska für die 737 MAX auf mehr als 100 Flugzeuge. Bis Ende 2023 wird die Fluggesellschaft voraussichtlich über eine reine Boeing-Flotte verfügen. Alaska Airlines hat im Jahr 2016 Virgin America übernommen und damit auch deren Airbus Flotte. Die 29 verbleibenden A320-200 sollen noch in diesem Jahr ausgeflottet werden und die Airbus A321neo sollen Ende 2023 die Flotte von Alaska Airlines verlassen.

Alaska Airlines Boeing 737 MAX (Foto: Alaska Air Group)

"Mit dieser Investition sichern wir uns die Flugzeuge, die unser Wachstum im nächsten Jahrzehnt optimieren werden. Wir wissen, dass dies ein enormer Wettbewerbsvorteil sein wird", sagte Alaska Airlines CEO Ben Minicucci. "Wir sind stolz auf das starke finanzielle Fundament, das Alaska in die einzigartige Lage versetzt, diese Verpflichtung für unsere Zukunft einzugehen, und auf die fantastische Partnerschaft, die wir mit unserem Heimatflugzeughersteller Boeing teilen."

Alaska Airlines Boeing 737 MAX (Foto: Alaska Air Group)

Alaska Airlines betreibt derzeit 35 Flugzeuge des Typs 737-9, die die Fluggesellschaft für 178 Passagiere konfiguriert. Mit Boeings größtem und effizientestem Single-Aisle-Jet wird die Fluggesellschaft die 737-10 einsetzen, um noch mehr Flexibilität auf den Routen und im Service zu bieten. Die 737-10 bietet Platz für 204 Passagiere in einer Zwei-Klassen-Konfiguration und hat eine Reichweite von 3.100 Seemeilen. 737 MAX reduziert den Treibstoffverbrauch und die Emissionen um 20 % im Vergleich zu den Flugzeugen, die sie ersetzt.