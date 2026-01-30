Weitere Boeing 737 MAX für Air India

Boeing 737-8 und Boeing 737-10 (Foto: Boeing)

Air India hat 30 weitere Boeing 737 MAX bestellt, der Auftrag unterteilt sich auf 20 Boeing 737-8 und zehn Boeing 737-10.

Mit diesem Folgeauftrag stärkt Air India ihre Flotte von Kurzstreckenflugzeugen und kann damit ihr Streckennetz der Inlands- und Regionalflüge weiter ausbauen. Die Bestellung wurde auf der Luftfahrtmesse Wings India 2026 in Hyderabad bekannt gegeben und erhöht Air Indias Gesamtbestellungen bei Boeing auf knapp 200 Maschinen.

Die neu bestellten Schmalrumpfflugzeuge, die durch die Ausübung von Kaufoptionen auf das Boeing 737 MAX-Muster ausgeübt wurden, werden den Ausbau der Air India Flüge in einem der am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkte der Welt unterstützen.