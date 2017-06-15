Weitere Bestellungen für den C919

COMAC C919 high speed taxi test (Foto: COMAC)

Am Dienstag konnte COMAC einen Auftrag für dreissig weitere C919 entgegennehmen, damit steigt das Auftragsvolumen auf über 600 Maschinen.

Der neue Auftrag über dreissig C919 Verkehrsflugzeuge kommt von einer chinesischen Bank. Die China Everbright Bank unterstreicht mit diesem Auftrag den Glauben an die chinesische Flugzeugindustrie. Die Bank will sich nach eigenen Aussagen weiter bei dem C919 Programm engagieren und damit ihren Beitrag für den aufstrebenden einheimischen Flugzeugbau leisten.

COMAC C919 startet zum Jungfernflug (Foto: COMAC)

Der erste C919 Prototyp startete am 5. Mai 2017 auf dem Shanghai Pudong International Airport zu seinem erfolgreichen Jungfernflug. Der C919 wurde im Jahr 2008 offiziell lanciert und hätte ursprünglich bereits im zweiten Quartal 2014 abheben sollen. Mit dem neuen Jet Made in China will COMAC den beiden grossen Airbus und Boeing Konkurrenz machen.

COMAC C919 Jungfernflug 5. Mai 2017 (Foto: COMAC)

Das Flugzeug bietet Platz für 158 Passagiere und soll 4.075 Kilometer weit fliegen können. In einer Spezialausführung beträgt die Reichweite sogar 5.555 Kilometer. COMAC hat laut eigenen Angaben bereits mehr als 600 Bestellungen von 24 Kunden für den neuen Jet erhalten, dabei sind jedoch auch alle Kaufabsichtserklärungen mit eingerechnet. Die ersten Flugzeuge sollen in drei Jahren ausgeliefert werden.

COMAC C919 (Foto: COMAC)

COMAC errechnet sich für den C919 Airliner gute Absatzchancen. Ab 2020 soll die Produktionsrate von 40 bis 50 Flugzeugen im Jahr auf 150 Maschinen im Jahr hochgefahren werden. Ab 2035 möchte COMAC einen Drittel der Single Aisle Jets in China aus heimischer Produktion stellen. Im Weltmarkt visiert man einen Fünftel des Absatzes an.