Weitere Auszeichnung für Air Astana

Air Astana Airbus A321neo

Zum achten Mal in Folge wird Air Astana bei den Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet.

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, wurde bei den Skytrax World Airline Awards für ihren exzellenten Service mit 4 Sternen bewertet und erhielt zum achten Mal in Folge die Auszeichnung „Best Airline in Central Asia and India". Die Verleihung der Awards fand im Rahmen der 53. Paris Air Show in Le Bourget am 18. Juni 2019 statt.

Weltweit werden die Skytrax World Airline Awards als wertvolles Benchmarking-Tool angesehen.

Grundlage der Umfrage sind Untersuchungen zur Kundenzufriedenheit in den Bereichen Geschäfts- und Urlaubsreisen in allen Kabinenklassen (First, Business, Premium Economy, Economy).

Über einen Zeitraum von zehn Monaten gaben rund 21 Millionen Flugpassagiere ihre Airline-Bewertungen über Services am Boden und in der Kabine ab, angefangen vom Check-in übers Boarding, Sitzkomfort und Sauberkeit an Bord, das Angebot an Speisen und Getränken, Inflight Entertainment sowie die Freundlichkeit der Crew. Insgesamt wurden Bewertungen für 300 Airlines erhoben, von großen internationalen Carriern bis zu kleineren Regionalfluggesellschaften.

„Skytrax ist der Goldstandard im Flugverkehr, deshalb freuen wir uns, dass wir erneut unsere Position als beste Fluggesellschaft in der Region Zentralasien, die ein großes Gebiet der Welt abdeckt und viele ausgezeichnete Fluggesellschaften umfasst, behaupten konnten. Ein großes Dankeschön geht an unsere Kunden und unsere Mitarbeiter“, sagte Peter Foster, President und CEO von Air Astana.

Air Astana