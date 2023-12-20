Weitere Airbus Flugzeuge für easyJet

easyJet Airbus A320neo am EuroAirport (Foto: EuroAirport)

easyJet hat nach der Zustimmung ihrer Aktionäre eine Festbestellung für 157 weitere Flugzeuge aus der Airbus A320neo Familie bestätigt.

Der Festauftrag umfasst 56 Airbus A320neo und 101 Airbus A321neo Flugzeuge und beinhaltet auch die Aufstockung einer bestehenden Bestellung von 35 Airbus A320neo auf das größere Airbus A321neo Muster. Die Vereinbarung ist Teil des Flottenerneuerungs- und Aufrüstungsplans von easyJet und bringt auch erhebliche Nachhaltigkeitsverbesserungen für das Unternehmen mit sich.