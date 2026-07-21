Weitere Airbus A350-1000 für Philippine Airlines

Airbus A350-1000 Philippine Airlines (Foto: Airbus)

Philippine Airlines (PAL) hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) über neun weitere Airbus A350-1000 unterzeichnet.

Die Vereinbarung wurde auf der Farnborough Air Show unterzeichnet. Nach Abschluss des Vertrags verdoppelt sich die Gesamtzahl der A350-1000 Bestellungen von Philippine Airlines auf 18 Flugzeuge, von denen die ersten beiden bereits in diesem Jahr ausgeliefert wurden.

Als neues Flaggschiff der Airline wird die A350-1000 es PAL ermöglichen, ihr Langstreckennetz weiter auszubauen und Manila vor allem mit Zielen in Nordamerika zu verbinden. Dazu gehören Nonstop-Flüge in beide Richtungen zwischen Manila und Städten an der Ostküste der USA und Kanadas.

Philippine Airlines (PAL) hat für ihre A350-1000-Flotte eine Dreiklassenkonfiguration mit 382 Sitzplätzen festgelegt. Die Aufteilung umfasst 42 Suiten in der Business Class mit separaten Türen und vollständig flachen Betten, 24 Sitze in einer geräumigen, separaten Premium Economy-Kabine und 316 Sitze in der Economy-Klasse.