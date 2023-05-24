Weitere Airbus A350 für Lufthansa

Lufthansa Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Die Lufthansa Group kauft vier weitere Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A350-900.

Die Flugzeuge werden von Deucalion Aviation Limited erworben und noch im Laufe dieses Jahres an den Konzern ausgeliefert. Lufthansa betreibt aktuell 21 Airbus A350-900 und hat erst im März 2023 fünf weitere A350-900 sowie zehn A350-1000 bestellt. Insgesamt hält Lufthansa 38 Festbestellungen der hocheffizienten Airbus-Langstreckenflugzeuge und ist damit weltweit der drittgrößte Airbus A350-Kunde.