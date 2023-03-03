Weitere Airbus A350 für Lufthansa

Lufthansa Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Die Lufthansa Group hat eine Vereinbarung mit Airbus über die Erweiterung ihrer Flotte um 10 Airbus A350-1000 und 5 Airbus A350-900 unterzeichnet.

Mit dieser verbindlichen Bestellung für Großraumflugzeuge der neuesten Generation setzt die Fluggesellschaft ihren Weg zur Dekarbonisierung weiter fort. Verglichen mit der Vorgängergeneration verbraucht die A350 deutlich weniger Treibstoff und stößt entsprechend weniger Emissionen aus. Die Fluggäste werden an Bord modernste Kabinenausstattung und höchsten Komfort genießen.

Neben der Vereinbarung über den Kauf der neuen Flugzeuge haben Airbus und Lufthansa auch ein ‚Memorandum of Understanding‘ unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und der Zukunftstechnologien weiter zu stärken. Hierzu gehören die verstärkte Nutzung nachhaltiger Flugkraftstoffe, die weitere Optimierung des Flugbetriebs durch ein effizienteres Flugmanagement und die Erforschung des Einsatzes von Wasserstoff.

„Wir freuen uns, dass die Lufthansa ihren A350-Auftragsbestand auf insgesamt 60 Flugzeuge aufstockt und sich der wachsenden Zahl von A350-1000-Kunden weltweit anschließt. Wirtschaftlicher Druck und Anforderungen an die Nachhaltigkeit werden mit der Erholung des internationalen Flugverkehrs zur messbaren Größe. Damit kommen die enormen Vorteile der A350 als einzige echte Neuentwicklung und daher effizienteste Lösung zum Tragen“, sagte Christian Scherer, Chief Commercial Officer und Head of Airbus International. „ Durch die Komplettierung ihrer Flotte mit dem größten Mitglied der A350-Familie von Airbus wird die Lufthansa von der vollen Kommunalität der Airbus-Flotte profitieren, die beispiellose operative Flexibilität und beträchtliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt.“

Mit der letzten Bestellung stärkt die Lufthansa ihre langjährige Partnerschaft mit Airbus. Angefangen mit der A300 in den 1970er-Jahren waren bzw. sind bei der Lufthansa Group alle Flugzeuge der Airbus-Produktfamilie im Einsatz, von der A220 über die A320-Familie, die A330/A340 und die A350 bis zur A380.

Die A350 ist das modernste und effizienteste Großraumflugzeug der Welt und bei den Langstreckenflugzeugen in der Kategorie der 300-410-Sitzer führend. Das völlig neu entwickelte Design der A350 setzt mit modernsten Technologien und hervorragender Aerodynamik neue Maßstäbe bei Effizienz und Komfort. Triebwerke der neuen Generation und der Einsatz von Leichtbauwerkstoffen machen die A350 zum treibstoffeffizientesten Großraumflugzeug. Mit einer gegenüber der Vorgängergeneration um 50 Prozent geringeren Lärmkontur ist sie das leiseste Flugzeug in dieser Klasse – eine erfreuliche Nachricht für alle Flughafenanrainer.

Die A350 hat mit ihrer „Airspace“-Kabine den leisesten Passagierraum unter allen Großraumflugzeugen und bietet Fluggästen und Besatzung modernste Bordprodukte für einen besonders komfortablen Flug.

Mit Stand von Ende Januar 2023 waren für die A350-Familie 925 Festbestellungen von 54 Kunden weltweit eingegangen. Damit ist sie schon heute eines der erfolgreichsten Großraumflugzeuge überhaupt.

Airbus