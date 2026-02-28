Weitere Airbus A321neo für Delta

Delta Air Lines Airbus A321neo (Foto: Airbus)

Delta Air Lines beschleunigt ihre Flottenmodernisierung und wandelt Optionen für 34 weitere Airbus A321neo in Festbestellungen um. Die Auslieferungen sollen 2029 beginnen.

Mit diesem jüngsten Auftrag erhöht sich Deltas Gesamtbestellung von Airbus A321neo Schmalrumpfflugzeuge auf 189 Maschinen. Delta sieht den Airbus A321neo als den kosteneffizientesten Schmalrumpfjet in ihrer Flotte. Er bietet eine um 20–30 Prozent höhere Treibstoffeffizienz im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation. Die Airbus A321neo Flugzeuge unterstützen zudem die Nachhaltigkeitsziele der Fluggesellschaft durch ihren geringeren Treibstoffverbrauch und die reduzierten Lärmemissionen.

Mit der Sitzanordnung bietet der Airbus A321neo mehr Delta First- und Delta Comfort-Sitze als jedes andere Schmalrumpfflugzeug der aktuellen Delta Flotte und unterstützt damit Deltas Premiumstrategie im Inland und auf internationalen Kurzstrecken. Internen Kennzahlen zufolge erzielt der Airbus A321neo derzeit die höchsten Zufriedenheitswerte in der Kabine aller Schmalrumpfflugzeuge von Delta. Zur Kabinenausstattung gehören Sitzplatz-Entertainment an jedem Sitz, Steckdosen am Sitz, vergrößerte Gepäckfächer und modernisierte Sitze in allen Kabinenklassen.