Weitere Airbus A321neo für Air Astana

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Die Air Astana Group setzt die Expansion ihrer Flotte fort und hat mit der Air Lease Corporation ein Leasing von sieben Airbus A321neo LR vereinbart.

Die Auslieferung der Maschinen erfolgt ab 2026. Zur Air Astana Group gehören die Linienfluggesellschaft Air Astana sowie der Low-Cost-Carrier FlyArystan. Bis 2028 soll die Gesamtflotte der Gruppe auf 80 Flugzeuge wachsen.

Über Air Astana

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 54 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).