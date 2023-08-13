Weitere Airbus A320neo für Cathay

Airbus A321neo Cathay Pacific (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific hat am 10. August 2023 eine Kaufabsicht für 32 weitere Airbus A320neo und A321neo Flugzeuge bekanntgegeben.

Am Donnerstag bestätigte Cathay Pacific den Kaufwillen von bis zu 32 weiteren Airbus Schmalrumpfflugzeugen aus der A320neo Familie. Mit dieser neuen Bestellung erhöht sich die Zahl der von der Airline bestellten Flugzeuge aus der A320 Familie auf 70 Stück. Die Maschinen aus diesem Auftrag sollen bis 2029 ausgeliefert werden und die Flotten von Cathay Pacific und HK Express ergänzen und hauptsächlich dazu benutzt werden, um Ziele auf dem chinesischen Festland und anderswo in Asien zu bedienen. Einen Preis für den Kauf der Airbus A321neo und Airbus A320neo Maschinen nannte das Unternehmen nicht.