Weitere Airbus A320neo für Air Astana

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana setzt die Modernisierung der Flotte fort und hat eine Absichtserklärung für den Erwerb von bis zu 50 Maschinen aus der A320neo-Familie unterzeichnet.

Das wäre die bislang größte Order in der Geschichte der Airline und umfasst 25 feste Bestellungen sowie die Option auf 25 weitere Flugzeuge. Sie erfolgt als Ergänzung zu der großen Boeing-Bestellung Anfang November 2025 und bedarf noch der Zustimmung der Aktionäre.

Die neue Bestellung sieht den Kauf von Maschinen des Typs Airbus A320neo und A321neo vor, wobei die erste Auslieferung für 2031 geplant ist. Bei den meisten dieser Flugzeuge wird es sich um den Airbus A321LR handeln, den Air Astana bereits in der Flotte hat. Als eine der ersten Fluggesellschaften hat sie ihn mit einer Deluxe-Konfiguration ausgestattet und setzt ihn auf Langstreckenflügen nach Asien und Europa ein. Tatsächlich gilt der Einsatz des A321LR bei Air Astana innerhalb der Branche als richtungsweisend.

„Air Astanas große Bestellung von neuen Maschinen aus der Airbus-A320neo-Familie zeigt ganz deutlich, wie wichtig es dem Unternehmen ist, seine hervorragende Reputation für operative Effizienz und besten Service langfristig zu bewahren“, sagte Peter Foster, CEO von Air Astana. „Seit vielen Jahren schon stellt die Airbus-A320neo-Familie unter Beweis, wie erfolgreich ihr Einsatz bei Air Astana ist. Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass die neuen Flugzeuge auch auf lange Sicht ihren Teil dazu beitragen werden, das nachhaltige Wachstum und die Profitabilität weiter zu steigern.“

Air Astana nahm den ersten Airbus A320neo 2006 in Betrieb und setzte ihn auf innerkasachischen Strecken sowie internationalen Flügen nach Zentralasien und in die Kaukasusregion ein. Die neue Generation von Flugzeugen aus der Airbus-A320neo-Familie stieß im November 2016 zur Flotte, und der erste Airbus A321LR wurde im September 2019 für Langstreckenflüge zu Zielen in Asien und Europa in Dienst gestellt.

Aktuell umfasst die Flotte der Air Astana Gruppe 62 Flugzeuge; davon gehören 59 zur Familie des A320. Die Maschinen kommen bei der Full-Service-Airline Air Astana sowie bei ihrer Low-Cost-Schwester FlyArystan zum Einsatz.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).