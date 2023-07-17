Weitere Airbus A220 für Delta

First Airbus A220 Delivery Mobile, Alabama to Delta Air Lines (Foto: Airbus)

Delta Air Lines hat bei Airbus einen Auftrag über zwölf weitere Airbus A220-300 platziert, die Gesamtbestellung von Delta erhöht sich damit auf 131 Airbus A220 Maschinen.

Delta Air Lines hat im Oktober 2018 seinen ersten Airbus A220 übernommen und war damit die erste US-Fluggesellschaft, die diesen Flugzeugtyp betreibt. Delta verfügt heute mit 61 Airbus A220 Maschinen über die grösste Flotte dieses Typs. Die 131 A220 bei Delta unterteilen sich auf 45 A220-100 und 86 A220-300.