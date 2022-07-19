Weitere Airbus A220 für Delta
Delta Air Lines hat bei Airbus zwölf Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge bestellt und erhöht damit die Anzahl fest bestellter Airbus A220 auf 107 Einheiten.
Delta Air Lines hat während der Farnborough International Air Show bei Airbus einen Folgeauftrag für ein Dutzend zusätzlicher Airbus A220-300 platziert. Delta hat im April 2016 insgesamt 75 CSeries Maschinen von Bombardier bestellt und diesem Flugzeug dabei zum Marktdurchbruch verholfen. Das erste Flugzeug wurde am 26. Oktober 2018 an Delta übergeben. Airbus hat die CSeries im Juli 2018 von Bombardier übernommen und die Namensgebung auf Airbus A220 geändert. Bis Ende Juni 2022 hat die Delta Air Lines 45 A220-100 und elf A220-300 übernommen.
FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022
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