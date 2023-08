Weitere ATR-72-600 für Air New Zealand

Air New Zealand ATR 72-600 (Foto: ATR)

Air New Zealand hat bei dem europäischen Flugzeugbauer ATR zwei ATR 72-600 fest bestellt und Verträge für zwei Optionen auf diesen Typ unterzeichnet.

Air New Zealand baut die Flotte mit zwei zusätzlichen ATR 72-600 Flugzeugen weiter aus und stärkt damit das Inlandgeschäft. Neben den beiden Festaufträgen hat die Fluggesellschaft aus Neuseeland auch Verträge für zwei Vorkaufsrechte unterschrieben. Ein ATR 72-600 soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 ausgeliefert werden und die zweite Maschine soll Anfang 2025 bei Air New Zealand eingeflottet werden. Nach den Auslieferungen wird Air New Zealand die viertgrößte ATR Flotte weltweit betreiben.

Die ATR 72-600 wurde im Herbst 2007 lanciert und ging im Juli 2009 in die Flugerprobung. Die zweimotorige Turboprop Maschine hat im Sommer 2011 die EASA-Musterberechtigung erhalten. Das Flugzeug ist gegenüber dem Vorgängermodell mit einer modernen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerken und einer überarbeiteten Kabine verbessert worden. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führten dazu, dass die Zuladung erhöht werden konnte, das maximale Startgewicht liegt bei dem ATR 72-600 bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt Landungen nach CAT III Bedingungen zu, die Entscheidungshöhe liegt dabei bei 50 Fuß.