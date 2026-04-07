Weitere ATR 72-600 für Abelo

Abelo ATR 72-600 (Foto: Abelo)

Der Flugzeugleasingspezialist Abelo hat drei Optionen auf ATR 72-600 Verkehrsflugzeuge zu Festbestellungen umgewandelt, die Maschinen sollen ab 2027 ausgeliefert werden.

Nachdem diese drei zusätzlichen Optionen nun ausgeübt wurden, hat Abelo bis heute 36 ATR- 72-600 Flugzeuge fest bestellt. Der Flugzeugleasingspezialist aus Irland hält weiterhin neun Optionen und Vorkaufrechte auf Turbopropellerflugzeuge von ATR.

Der Leasinganbieter verzeichnet eine starke Dynamik bei der Platzierung seiner Flugzeuge. Rund ein Drittel der Festbestellungen wurden bereits ausgeliefert oder an Fluggesellschaften vermietet.