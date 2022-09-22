Weitere ANA Flüge ab Frankfurt

All Nippon Airways Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: ANA)

Mit Start des Winterflugplans am 30. Oktober 2022 kehrt auf der Strecke von All Nippon Airways (ANA ) zwischen Frankfurt und Tokio wieder Normalität ein.

ANA fliegt dann wieder zweimal täglich und 14-mal pro Woche zwischen Rhein/Main und Tokio/Haneda, dem stadtnahen Flughafen der asiatischen Mega-Metropole. Damit ist das Angebot wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Krise.

Die Nachfrage nach Flugverbindungen zwischen Deutschland und Japan wächst aktuell wieder stark, nachdem Reiserestriktionen in das Fernost-Ziel immer weiter abgeschafft werden. ANA, größte japanische Fluggesellschaft und Mitglied der Star Alliance, hatte ihr Angebot schon im August wieder auf zwölf wöchentliche Flugverbindungen angepasst. Die täglichen Flüge zwischen München sowie Düsseldorf und Tokio bleiben allerdings noch ausgesetzt.

Fluggäste der ANA können jetzt wieder zwischen einem Flug am späten Vormittag (Abflug: 12.10 Uhr) und einem am Abend (Abflug: 20.45 Uhr) wählen. Die Flüge werden mit einer modernen und sehr komfortabel ausgestatteten Boeing 787 angeboten.

Im September hat der japanische Marktführer auf seinem internationalen Streckennetz aktuell 35 Prozent des vor der Pandemie geplanten Flugangebots im Verkauf: Ursprünglich waren mehr als 5.300 Flugverbindungen auf 75 Routen vorgesehen. Derzeit sind etwa 1.850 Flüge auf 40 Routen geplant. Für den Monat Oktober erhöht sich diese Quote um einen Prozentpunkt auf 37 Prozent, für den November auf 39 Prozent.

ANA beobachtet auch weiterhin die Reisebedingungen, Quarantäneanforderungen und die Nachfragetrends für alle ihre Zielgebiete genau. Das Unternehmen hat sich im Rahmen des „ANA Care Promise“ zu umfangreichen Standards und Protokollen verpflichtet. Mit den entsprechenden Maßnahmen wird eine saubere, sichere und hygienische Umgebung an Flughäfen und an Bord von Flugzeugen gewährleistet, damit alle Fluggäste sicher und bequem reisen können.

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