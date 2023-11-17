Weitere 23 C-Checks für Emirates Airbus A380

Emirates Airbus A380 Sonderlackierung Museum of the Future (Foto: Emirates Airlines)

Lufthansa Technik und Emirates haben auf der Dubai Airshow einen Vertrag über Base Maintenance Services (BMS) für den Airbus A380 unterzeichnet.

Bis Oktober 2026 werden weitere 23 der größten Passagierflugzeuge der Welt bei Lufthansa Technik Philippines (LTP) in Manila gewartet. Mit der jetzt unterzeichneten Vereinbarung überträgt die in Dubai ansässige Fluggesellschaft erneut umfangreiche Checks für diesen Flottentyp aus den eigenen MRO-Kapazitäten an den weltweit führenden MRO-Anbieter.

Das Kompetenzzentrum der Lufthansa Technik für Base Maintenance Services an den doppelstöckigen Langstreckenflugzeugen in Manila hat bereits seit Januar dieses Jahres mehrere Heavy Checks für die A380 von Emirates durchgeführt. Sobald die zehn A380 der ersten Vereinbarung die Checks durchlaufen haben, werden weitere 23 Flugzeuge folgen. Bis Oktober 2026 wird LTP Base Maintenance Checks für 33 Airbusse von Emirates durchgeführt haben, was mehr als einem Viertel der weltweit größten A380-Flotte entspricht.

Um der deutlich gestiegenen Nachfrage nach MRO-Leistungen für das größte Verkehrsflugzeug der Welt gerecht zu werden, hat LTP in zusätzliche A380-Überholungskapazitäten investiert. Dank der erweiterten MRO-Infrastruktur, wie dem Bau eines neuen 9.000 Quadratmeter großen Hangars, können in Manila drei dieser Superjumbos gleichzeitig überholt werden.

Während auf der Airshow in Dubai der neue Base Maintenance Services-Vertrag unterzeichnet und gefeiert wurde, gibt es auch in Großbritannien Grund zum Jubeln: In der Spezialwerkstatt der Lufthansa Technik Landing Gear Services (LTLGS) in London wurde die erste Überholung des Fahrwerks der Emirates A380 abgeschlossen. LTLGS führt seit August dieses Jahres Überholungsarbeiten am Rumpf- und Flügelfahrwerk der Emirates A380 durch.

Kai Roepke, Senior Vice President Corporate Sales EMEA bei Lufthansa Technik, sagte dazu: "Die Tatsache, dass Emirates als größter Airbus A380-Betreiber der Welt uns erneut mit der Überholung ihres Flaggschiffs beauftragt, ist ein großes Kompliment für unsere Arbeit. Es beweist, dass unsere Leistungen stets den hohen Ansprüchen unserer Kunden entsprechen. Unsere Teams freuen sich auf den weiteren Ausbau unserer Beziehung zu Emirates.

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