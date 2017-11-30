Weihnachtszauber von London erleben

Ein Meer an bunten Lichtern taucht die Metropole in einen festlichen Glanz, liebevoll geschmückte Schaufenster laden zum Verweilen ein und überall werden weihnachtliche Leckereien angeboten.

„Weihnachten ist eine wunderbare Zeit und es gibt keinen besseren Ort, um die festliche Jahreszeit zu feiern, als London. Die Stadt ist geschichtsträchtig und hat sich Weihnachtsbräuche aus der ganzen Welt zu eigen gemacht, um das ultimative Winterwunderland zu erschaffen. Mit dem Start des Winterflugplans von British Airways war es noch nie so einfach, in die britische Hauptstadt zu reisen“, sagt Jörg Tünsmeyer, Head of Sales, British Airways.

Anlässlich des neuen Winterflugplans hat British Airways eine Liste weihnachtlicher Sehenswürdigkeiten für Gross und Klein zusammengestellt:

Winter Wonderland mitten im Herzen Londons geniessen: Eine besonders winterliche Stimmung kommt im Hyde Park auf, wenn der grösste Stadtpark der britischen Hauptstadt sich mit einer Eisskulpturen-Landschaft und zahlreichen Weihnachtsmärkten in ein Winterwunderland verwandelt. Besucher können auf einer Outdoor-Eislaufbahn Pirouetten drehen, akrobatische Darbietungen in einem Zirkus bewundern sowie an vielen Marktständen kleine Weihnachtsgeschenke besorgen und weihnachtliche Leckereien schlemmen.