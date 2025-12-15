Weihnachtswelle am Flughafen Berlin

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) erwartet über die Weihnachten eine strake Reisewelle, der Flughafen rechnet mit rund 1,1 Millionen Passagieren.

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür: In der Zeit vom 19. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 rechnet die Flughafengesellschaft mit rund 1,1 Millionen Passagieren am BER. Damit reisen ähnlich viele Menschen über den BER wie während der Ferien im vergangenen Jahr. Allein am ersten Ferienwochenende, vom 19. bis 21. Dezember 2025, werden 220.000 Passagiere am Flughafen BER erwartet. Der verkehrsreichste Reisetag wird voraussichtlich Freitag, der 19. Dezember, mit 79.000 Passagieren sein. Während der gesamten Ferienzeit starten und landen rund 7.300 Flugzeuge am BER. Die beliebtesten Reiseländer sind Spanien, Großbritannien, Italien, die Türkei und Frankreich. Rund 60 Airlines fliegen in den Weihnachtsferien vom BER zu 124 Zielen in 49 Ländern.

Last-Minute-Shopping am BER

Die Shops in beiden Terminals bieten eine breite Auswahl für ein Last-Minute-Geschenk: An Heiligabend, Silvester und den Feiertagen sind bis mindestens 19 Uhr zahlreiche Shops geöffnet. Heinemann Duty Free im Sicherheitsbereich beider Terminals bietet bis zum letzten Abflug seine Waren an.

Restaurants, Bars und Cafés haben zu den gewohnten Zeiten bzw. nach Flugplan geöffnet. Im Rewe-Markt im öffentlichen Bereich des Terminal 1 können Kundinnen und Kunden am 24. und 31. Dezember bis 21 Uhr fehlende Zutaten für das Weihnachtsessen oder den Silvesterabend einkaufen. An allen anderen Tagen hat der Supermarkt durchgehend geöffnet. Frische Backwaren gibt es direkt gegenüber bei Kamps; täglich rund um die Uhr.

Vorweihnachtliche Stimmung

Der Flughafen ist bereits weihnachtlich geschmückt. Auf dem Willy-Brandt-Platz, direkt vor dem Terminal 1, erstrahlt eine rot-gold geschmückte, acht Meter hohe Nordmanntanne im Licht von 3.500 LED-Lämpchen. Eine zweite geschmückte Tanne steht auf der Ebene E1 vor dem südlichen Zugang zum Terminal 1.

Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt am 18. Dezember im zentralen Marktplatz des Terminal 1 das Künstler-Duo Felice & Cortes mit Musik und Artistik in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Am 19. Dezember, von 13 bis 18 Uhr, tritt ein Duo mit Weihnachtsliedern auf. An beiden Tagen unterstützen freiwillige Mitarbeitende der Flughafengesellschaft wieder als BERteam Reisende vor Ort in den Terminals. Kinder können sich im Marktplatz wieder über Glitzertattoos freuen.

Flughafen Berlin Brandenburg