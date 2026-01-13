Weihnachtsferien runden erfolgreiches Jahr 2025 in Dortmund ab

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Nach einer positiven Jahresbilanz kann der Flughafen Dortmund auch auf verkehrsreiche Weihnachtsferien zurückblicken.

In der Zeit vom 20. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 nutzten insgesamt 158.521 Reisende den Dortmunder Flughafen. Damit lag das Passagieraufkommen um mehr als 12.000 Fluggäste über dem Niveau der Weihnachtsferien des Vorjahres – ein Zuwachs von 8,8 Prozent. Wetterbedingte Flugausfälle am 28. Dezember wirkten sich leicht dämpfend auf das Gesamtergebnis aus und schmälerten das Passagieraufkommen um rund 5.000 Reisende. Die verkehrsstärksten Ferientage waren die Samstage mit Spitzenwerten von bis zu 11.400 Passagieren.

Wie bereits in der Jahresbilanz zeigte sich auch während der Weihnachtsferien Kattowitz mit über 16.000 Reisenden als gefragteste Destination ab Dortmund. Auch die Verbindungen nach Tirana mit rund 11.500 Fluggästen und nach Bukarest mit fast 11.000 Passagieren waren stark nachgefragt. Ein Highlight fand kurz vor Ferienende statt: Am 5. Januar nahm Wizz Air die Verbindung ins serbische Niš auf und bedient die Strecke ab sofort zweimal wöchentlich.