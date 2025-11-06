Weihnachtlicher Herzschmerz mit Happy End

United Airlines hat die Vorweihnachtszeit mit dem eigens produzierten Kurzfilm „Miles Apart“ eingeläutet, der in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Hallmark Channel entstanden ist.

Im Mittelpunkt des vierminütigen Streifens steht ein ehemaliges Liebespaar, das sich nach Jahren wiedersieht. Beim gemeinsamen Abendessen funkt es tatsächlich, allerdings muss die Frau kurzfristig über die Weihnachtstage verreisen. Ob die beiden Liebenden doch zueinanderfinden, stellt sich an einem Flughafen heraus.

United zeigt den Film online auf www.United.com/MilesApart und auf YouTube. Hauptdarstellerin ist die bei Hallmark-Fans bekannte Schauspielerin Ginna Claire Mason, die auch bereits bei zahlreichen Broadway-Produktionen mitgewirkt hat. Ihr Ehemann Eric hat sogar einen kleinen Gastauftritt: Er ist von Beruf zwar kein Schauspieler, aber Pilot bei United Airlines.

