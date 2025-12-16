Weihnachten bescheren Weeze mehr Flüge

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Der Flughafen Weeze startet mit einem deutlich erweiterten Angebot in die kommende Weihnachtsreisezeit.

Für den Zeitraum vom 19. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 sind insgesamt 642 Flüge geplant – 44,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch bei den Passagierzahlen zeigt die Entwicklung klar nach oben: 104.000 Reisende werden am Niederrhein Airport erwartet.

Das Streckennetz wächst auf 28 Ziele. Neu im Winterflugplan sind Crotone (CRV), Paphos (PFO), Sarajevo (SJJ) und Olsztyn-Mazury (SZY). Besonders gefragt sind erneut Ziele in Südeuropa. Die meisten Abflüge entfallen in diesem Winter auf Alicante (ALC) und Málaga (AGP) mit jeweils 23 Abflügen, gefolgt von Thessaloniki (SKG) und Tanger (TNG). Auch nach Mallorca, Edinburgh, Zagreb, Porto, Bari und Girona starten die Flugzeuge mehrfach.

„Wir freuen uns über die positive Entwicklung und die stetig steigende Nachfrage“, sagt Airport-CEO Dr. Sebastian Papst. „Mit neuen Zielen und einem erweiterten Winterprogramm starten wir in die Weihnachtsreisezeit. Unsere Teams sind wie immer vorbereitet – unsere Gäste bitten wir dennoch, frühzeitig, 2,5 Stunden vor Abflug, am Airport zu sein, damit die Ferien und Feiertage entspannt beginnen können.“

