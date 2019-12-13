Wegen Streik schwächere Zahlen bei Lufthansa

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Mit der Lufthansa German Airlines flogen im November 2019 insgesamt 5,270 Millionen Passagiere, das waren streikbedingt 3,4 Prozent weniger als im gleichen Vorjahresmonat.

Die Lufthansa wurde anfangs November durch das Kabinenpersonal bestreikt, dies führte zu leicht schlechteren Passagierzahlen im November. Das Angebot wurde gegenüber dem November 2018 um 1,1 Prozent auf 15,498 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, die Nachfrage verbesserte sich um 1,1 Prozent auf 12,425 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent.

Mit der Lufthansa German Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres 66,411 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,1 Prozent.

Konzernweit verschlechterte sich die Passagierzahlen im November 2019 um 2,3 Prozent auf 10,351 Millionen Fluggäste.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 135,329 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 2,5 Prozent entspricht.