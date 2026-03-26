Weeze rechnet mit regem Osterverkehr

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Im Zeitraum vom 27. März bis zum 12. April 2026 erwartet der Flughafen Weeze über 730 Flüge. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 8,3 Prozent.

Rund 60.500 Passagiere werden in den kommenden Wochen ab dem Airport Weeze in den Urlaub starten. Insgesamt werden damit über 120.000 Reisende am Flughafen erwartet.

Das Streckennetz umfasst über 40 Ziele. Besonders gefragt sind klassische Sonnenziele rund um das Mittelmeer sowie ausgewählte Städtedestinationen. Palma de Mallorca führt mit 39 Abflügen die Liste der beliebtesten Ziele an. Es folgen Málaga und Alicante mit jeweils 24 Verbindungen sowie Girona mit 22 Abflügen. Auch Tanger, Zadar und Bergamo zählen zu den stark nachgefragten Destinationen.

Im Vergleich zu den Osterferien 2025 mit 640 Abflügen und Ankünften zeigt sich eine erneute Steigerung im Bedienbild des Flughafens am Niederrhein. Die Entwicklung unterstreicht die anhaltend positive Nachfrage nach Urlaubsreisen ab dem Airport Weeze.

Tom Kurzweg, Pressesprecher des Airport Weeze: „Die Osterferien sind auch der Start in die Sommersaison für unseren Flughafen. Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns auf die Ostergäste und darauf, dass sich viele Reisende entschieden haben, ihre Reise am Airport Weeze zu beginnen.“

Der Airport Weeze empfiehlt insbesondere zu den Hauptreisezeiten in den Morgenstunden eine frühzeitige Anreise, damit der Urlaub bereits mit der Anreise entspannt beginnt.

Flughafen Weeze