Watanya geht an die Börse

Wataniya Airways, die neu gegründete kuwaitische Premiumfluggesellschaft, notiert jetzt an der Kuwaiter Börse unter der Bezeichnung KNA.

Das steht für die Muttergesellschaft Kuwait National Airways steht, die für das gesamte Kapital von KWD 50 Millionen (USD 181,4 Millionen) aufkommt und über 500 Millionen Anteilsscheine im Wert con KWD 100 pro Stück verteilte. 30 Prozent der Anteilseigner seien strategische Investoren, 70 Prozent machen kleinere Investoren aus.