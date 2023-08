Wataniya Airways übernimmt fünften Airbus A320

Die noch junge Fluggesellschaft aus Kuwait konnte am Wochenende ihren fünften Airbus A320 übernehmen.

Mit dem fünften A320 wird Wataniya Airways ab dem 2. Mai 2010 neu die Strecke Kuwait Istanbul ins Flugprogramm aufnehmen. Die Destination Istanbul wird jeweils am Sonntag, Dienstag und Freitag bedient. Die A320 Maschinen von Wataniya sind lediglich mit 122 Sitzplätzen ausgelegt, keine andere Fluggesellschaft in diesem Segment bietet den Fluggästen ein dermassen gehobenes Platzangebot an. Wataniya ging im Januar 2009 operativ an den Start und transportierte im ersten Betriebsjahr rund 250.000 Passagiere.