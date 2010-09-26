Wataniya übernimmt siebten Airbus

Die noch junge Fluggesellschaft aus Kuwait übernimmt ihren siebten Airbus A320, im laufenden Jahr ist es bereits die dritte Maschine.

Wataniya Airways hat am 24. Januar 2009 mit der Linie Kuwait – Dubai den Betrieb aufgenommen und betreibt jetzt mit sieben Airbus A320 Flugzeugen bereits ein respektables Streckennetz. Die Maschinen von Wataniya sind für 122 Fluggäste ausgelegt und unterstreichen damit die Positionierung als Premium Airline. Alle Maschinen sind mit dem OnAir System ausgerüstet, die das mobile Telefonieren während des Fluges zulassen. Geschäftsführer George Cooper bekräftigt, dass die Fluggesellschaft im Business Plan läge und weiteres Wachstum anstrebe.