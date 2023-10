Wasserstoffbus im Testbetrieb am Köln Airport

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

In den Herbstferien startet der Testbetrieb eines neuen Wasserstoffbusses am Flughafen Köln/Bonn.

Bis Mitte Oktober wird der für den Linienverkehr zugelassene Wasserstoffbus „H2.City Gold“ vom portugiesischen Bushersteller CaetanoBus mit einer von Toyota entwickelten Brennstoffzelle im normalen Betrieb mit eingesetzt, indem er Fluggästezum Flugzeug bringt.

„Die Mobilität der Zukunft gestalten wir schon heute so nachhaltig wie möglich. Klimaschutz ist ein wesentlicher Teil unserer Unternehmensstrategie“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wasserstoff ist eine Zukunftstechnologie, die wir neben der E-Mobilität immer stärker ausbauen.Bis 2035 wollen wir nur noch emissionsfreie Fahrzeuge und Geräte auf den Vorfeldern einsetzen, bis 2045 soll unser Flughafen klimaneutral sein.“ “

Der „H2.City Gold“-Wasserstoffbus schafft eine Reichweite von 500 Kilometern. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit einem 180-Kilowatt-Siemensmotor, fünf Wasserstoff-Tanks, einem 44-Kilowattstunden-Batteriepaket und der 60-Kilowatt-Toyota-Brennstoffzelle.

„Emissionsfreier Antrieb, lange Betriebsdauer, kurze Tankzeiten: Der Wasserstoffbus von CaetanoBus mit unserer Beyond-Zero-Technik wird seine Stärken im Flughafeneinsatz voll ausspielen“, ist André Schmidt, Präsident von Toyota Deutschland, überzeugt. „Die Technik bewährt sich bereits seit 2015 in unserer Brennstoffzellen-Limousine und in vielen weiteren Anwendungen – dieser Test am Köln Bonn Airport wird einen weiteren Beleg für die Praxistauglichkeit des Wasserstoffantriebs liefern."

Bereits jetzt nutzt der Flughafen Wasserstoff beim Einsatz von H2-betriebenen Anlagen im Blockheizkraftwerk. Außerdem gibt es eine Wasserstoff-Tankstelle auf dem Flughafengelände.

Der Flughafen möchte in der Testphase des Wasserstoffbusses Erkenntnisse für einen optimalen nachhaltigen Mobilitäts-Mix der Zukunft gewinnen. Die Infrastruktur für E- und Wasserstoff-Fahrzeuge wird im Zuge des Mobiltätskonzepts ausgebaut und der E-Fuhrpark laufend vergrößert. Der Aufbau und Betrieb einer zweiten Wasserstofftankstelle ist geplant.