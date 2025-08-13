Wasserbüffel am Flughafen Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Flughafen Nürnberg setzt während der Sommerzeit auf gewissen Grasflächen auf Wasserbüffel, diese können die Mähmaschinen am Airport ersetzen.

Die Grünflächen des Bucher Landgrabens am Airport Nürnberg werden wieder auf besondere Weise gepflegt: Wasserbüffel übernehmen für mehrere Wochen die Beweidung der feuchten Wiesen – ganz ohne Maschinen, leise, effektiv und ökologisch sinnvoll.

Die robusten Tiere, die schon im letzten Jahr zum Einsatz kamen, tragen durch ihre natürliche Lebensweise zur Pflege sensibler Biotope, zur Förderung der Biodiversität und zur Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen bei. Die feuchten, schwer zugänglichen Areale entlang des Bucher Landgrabens bieten dafür ideale Bedingungen. Die Tiere nutzen sowohl das Grasen (Aufnehmen von Gras direkt vom Boden) als auch das Weiden (Abweiden von Pflanzen auf der Weide) für die Nahrungsaufnahme.

Wasserbüffel am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Intern nennen die Kolleginnen von der zuständigen Umweltabteilung die Büffel übrigens „Alma & the Gang“, da Alma der Leitbüffel ist und die anderen in Schach hält. Es sind fünf Wasserbüffel mit einem durchschnittlichen Gewicht von je rund 600 Kilo im Einsatz.

Wer die Wasserbüffel beobachten möchte, kann dies direkt vor Ort tun – vom Rand der Weideflächen aus. Wichtig: Bitte Absperrungen respektieren und die Tiere nicht füttern. So bleiben die Büffel gesund und das Projekt erfolgreich.

Funfact: Die Büffel sind in der Öffentlichkeit und bei den Medien sehr beliebt – und schafften es sogar ins „Quizduell“ im Ersten! Dort wurden Kandidaten gefragt, welches ungewöhnliche Pilotprojekt am Airport umgesetzt werde. Nein, es waren weder „A: Roboter als Kofferträger“, noch „C: Musiker als Parkhaus-Orchester“. Die richtige Antwort lautete „B: Wasserbüffel als Grünpfleger“.

Flughafen Nürnberg