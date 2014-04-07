WOW mit Direktflug von Düsseldorf nach Island

Im Sommer 2014 wird die isländische Fluggesellschaft WOW air zum ersten Mal eine direkte Verbindung von Reykjavik nach Düsseldorf anbieten.

Bereits im vergangenen Sommer hatte die Fluggesellschaft Verbindungen mit Zwischenstopp in Stuttgart angeboten. Aufgrund der hohen Nachfrage können sich Islandreisende aus Düsseldorf in diesem Sommer über drei wöchentliche Nonstop-Flüge nach Island freuen. Vom 22. Mai bis zum 14. September 2014 hebt dienstags, donnerstags und sonntags ein Airbus A320-200 von WOW Air Richtung Reykjavík ab. Die Flüge starten jeweils am Morgen in Island in Richtung Düsseldorf und am frühen Nachmittag in Düsseldorf in Richtung Island.