WOW air mit mehr Flüge ab Düsseldorf

WOW Air Airbus (Foto: WOW Air)

Im kommenden Sommer fliegt die isländische Low-Cost-Airline WOW air drei statt zwei Mal wöchentlich von Düsseldorf nach Reykjavík und darüber hinaus nach Nordamerika.

Damit reagiert die Airline auf die hohe Nachfrage an Anbindungen aus Deutschland im zurückliegenden Sommer 2016, heißt es in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung.

Am 18. Mai 2017 beginnt der neue Flugplan ab Düsseldorf. Flugtickets für den kommenden Sommer sind ab sofort buchbar. Einfache Direktflüge nach Island kosten ab 85,99 Euro. Für die USA und Kanada starten die Preise bei 205,99 Euro pro Strecke. Alle drei wöchentlichen Verbindungen ab der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens sind gut an sechs WOW air Ziele in Nordamerika angebunden: Ab Düsseldorf fliegt WOW air über Island nach Boston, Washington D.C., Los Angeles, San Francisco und New York in den USA. Reisende, die nach Kanada möchten, können mit der isländischen Fluggesellschaft über Island nach Toronto fliegen.

„Wir freuen uns sehr, unseren Gästen in Nordrhein-Westfalen im kommenden Sommer noch flexiblere Reisemöglichkeiten in unserem Streckennetz anbieten zu können“, sagt Skúli Mogensen, Gründer und Chief Executive Officer von WOW air. „Wir hatten im vergangenen Sommer eine fantastische Auslastung auf den Verbindungen ab Düsseldorf nach Reykjavík. Im kommenden Jahr werden unsere Ziele in Nordamerika noch wichtiger, daher möchten wir natürlich auch Reisenden ab Düsseldorf noch bessere Anbindungen anbieten können.“

Neben Düsseldorf fliegt WOW air ganzjährig ab Berlin-Schönefeld und Frankfurt am Main. Im Sommer 2017 gibt es ab beiden Städten täglich Verbindungen nach Island mit Anschluss an Flüge nach Nordamerika.

Verbindungen ab Düsseldorf (18.05. bis 30.09.2017):

Dienstag, Donnerstag und Samstag mit Abflug um 12:25 Uhr am Flughafen Düsseldorf und Landung am Flughafen Keflavík um 14:00 Uhr lokale Zeit.

WOW air