WOW air übernimmt ersten A320neo

WOW Air konnte am 26. April 2017 im Airbus Werk Toulouse den ersten Airbus A320neo übernehmen.

Den ersten Airbus A320neo mietet die Low Cost Fluggesellschaft aus Island von der Air Lease Corporation (ALC). Für WOW Air ist es die dreizehnte Airbus Maschine in der schnell wachsenden Flotte. Ab dem 3. Mai 2017 wird das neue Flugzeug auf den WOW Air Routen zwischen Europa und Nordamerika eingesetzt, teilte die Fluggesellschaft mit. Der Airbus A320neo ist bei WOW Air für 180 Passagiere in einer Klasse ausgelegt. Die A302neo von WOW Air sind mit Triebwerken von CFM International ausgerüstet.