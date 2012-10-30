WOW übernimmt Iceland Express

Die noch junge WOW air hat am 22. Oktober 2012 die Übernahme von Iceland Express bekannt gegeben.

WOW Air übernimmt Iceland Express und wird den ganzen Flugbetrieb und die Marke zu WOW air überführen. Das vereinte Unternehmen will gemeinsam die Flugfrequenz erhöhen sowie neue Ziele anbieten. So werden beispielsweise die Verbindungen von London, Kopenhagen und Berlin nach Island aufgestockt und für den Winterflugplan sind Destinationen zu nahen Skizentren geplant. Im Sommer 2013 wird der Flugplan des Unternehmens insgesamt 15 europäische Destinationen umfassen. Iceland Express hat nur Flüge mit eingemieteten Fluggesellschaften durchgeführt.