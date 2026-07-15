WISAG übernimmt Abfertigung für Lufthansa am Flughafen Berlin

Lufthansa feiert 100 Jahre Jubiläum auf dem Flughefen Berlin (Foto: Lufthansa)

Die WISAG Aviation weitet ihre Zusammenarbeit mit der Lufthansa Group am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) signifikant aus.

Ab dem 01. September 2026 übernimmt das Unternehmen die vorfeldseitige Abfertigung schrittweise, der Übergang soll zum 01. November 2026 vollständig abgeschlossen sein.

Der Bodenverkehrsdienstleister, Inhaber einer von drei Abfertigungslizenzen am drittgrößten Flughafen Deutschlands, steigert damit seinen Marktanteil von 22 Prozent auf annähernd 40 Prozent und stärkt zugleich seine operative Präsenz am Hauptstadtflughafen. Seit der Eröffnung des BER im Oktober 2020 setzt sich damit die kontinuierlich positive Entwicklung des Unternehmens fort und unterstreicht dessen Verlässlichkeit als Partner der Airlines.

Der inhabergeführte Full-Service-Anbieter betreut am Flughafen Berlin Brandenburg infolge des Ausbaus der Partnerschaft mit der Lufthansa Group ein steigendes Flugvolumen in der Vorfeldabfertigung. Um weiterhin einen hochwertigen Service sicherzustellen, intensiviert das Unternehmen bereits heute in die Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Die Kooperation mit der Lufthansa Group markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der WISAG Aviation. Durch das zusätzliche Auftragsvolumen am Standort Berlin Brandenburg werden wir unsere Marktposition nachhaltig ausbauen. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen durch die Lufthansa. Gleichzeitig gilt mein Dank unseren Kolleginnen und Kollegen, die sich mit großem Engagement bereits heute auf die neue Aufgabe vorbereiten und mit ihrer Professionalität die Grundlage für einen erfolgreichen Start der Zusammenarbeit schaffen. Nur durch ihren Einsatz können wir dieses Vorhaben erfolgreich umsetzen“, erklärt Carmen Ruck, COO der WISAG Aviation Service Holding SE.

Am Flughafen Berlin Brandenburg bietet die WISAG Aviation ihren Airline-Partnern ein umfassendes Leistungsspektrum: von Boden- und Passagierabfertigung über Cargo Services bis hin zu Flugzeuginnenreinigung und Enteisungsdienstleistungen.

Auch bei der Lufthansa Group wird der Ausbau der Partnerschaft ausdrücklich begrüßt: „Wir arbeiten bereits an mehreren Standorten der Lufthansa Group vertrauensvoll mit der WISAG Aviation zusammen. Umso mehr freuen wir uns, unsere Kooperation nun auch am Flughafen Berlin Brandenburg auszubauen. Die Lufthansa Group verbindet die Hauptstadtregion mit der Welt. Etwa alle 15 Minuten hebt ein Flugzeug der Konzernairlines am BER ab. Durch die erweiterte Zusammenarbeit setzen wir mit WISAG auch in Berlin auf einen verlässlichen Partner“, sagt Demet Temur, Vice President Commercial Airport Agreements der Lufthansa Group.

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