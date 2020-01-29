WEF bringt Mehrverkehr in Altenrhein

WEF St. Gallen Altenrhein (Foto: Peoples)

Am Flughafen St.Gallen-Altenrhein herrschte letzte Woche während dem WEF Hochbetrieb.

Die Geschäftsleitung der People’s Air Group, welche den Regionalflughafen betreibt, blickt auf eine zufriedenstellende Woche zurück. Letzte Woche fand zum 50. Mal das World Economic Forum in Davos statt. Dies bedeutet für den People’s Flughafen St.Gallen-Altenrhein Hochbetrieb. Der kleine Regionalflughafen ist der nächstgelegene Airport zu Davos und somit der Zielflughafen für eine schnelle Anbindung zum Weltwirtschaftsforum. Für die Betreiber des Airports heisst dies nicht nur viel mehr Flugbewegungen, sondern auch höherer Personalaufwand und verstärktes Sicherheitsaufgebot.

Trotz des enormen Zusatzverkehrs konnte der Betrieb während des WEFs unfallfrei abgewickelt werden. Die Geschäftsleitung der People’s Air Group gibt bekannt, dass in der vergangenen Woche 281 Landungen und Starts abgefertigt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr wird ein kleiner Rückgang verzeichnet, welcher auf die schlechten Wetterbedingungen Ende der Woche zurückgeführt werden kann. Dennoch ist die Anzahl Flugbewegungen während dem WEF fast gleich hoch wie normalerweise in einem Monat. Zudem sind die Passagierzahlen in dieser Woche um erfreuliche 17% gestiegen. Zu den leistungsstärksten Tagen gehören Montag, Dienstag und Donnerstag. Rund 10% des Jahresumsatzes macht der Verkehr während dem Weltwirtschaftsforum für den Flughafen St.Gallen-Altenrhein aus.

Im Vergleich zum Normalbetrieb landen und starten während der WEF-Woche viel mehr grössere und schwerere Flugzeuge. Ebenso heben sich die Herkunftsländer der Kunden wie beispielsweise Amerika oder Asien vom Normalbetrieb ab. Eine weitere Herausforderung ist das Parken der vielzähligen Business Jets, welche während dem WEF auf dem Flugplatz Altenrhein stationiert sind. Rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, fast doppelt so viel wie sonst, sind die ganze Woche im Einsatz und sorgen für einen reibungslosen und sicheren Ablauf.

«Wir dürfen auf eine unfallfreie und zufriedenstellende WEF-Woche zurückschauen. Es ist für uns jedes Jahr eine sehr intensive, aber auch spannende Woche. Das ganze Unternehmen freut sich auf diese Tage im Jahr und packt mit an.», so Thomas Krutzler, CEO People’s Air Group. «Wir haben unser Ziel, unseren Kunden einen persönlichen und qualitativ hochstehenden Service zu bieten, erreicht.»