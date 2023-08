Während Trainingsflug abgestürzt

Bei einem Trainingsflug stürzte gestern, dem 22. März 2010, in Darwin ein Embraer EMB-120 kurz nach dem Start ab, dabei kamen beide Flugzeugführer ums Leben.

Die beiden Piloten starteten zu einem regulären Trainingsflug mit der zweimotorigen Turboprop Maschine vom Typ Embraer EMB-120 mit der Kennung VH-ANB. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start, scheinbar simulierten die Piloten einen Triebwerkausfall kurz nach der Entscheidungsgeschwindigkeit V1, dies könnte zu dem fatalen Absturz geführt haben. Das Manöver muss von den Piloten sicher beherrscht werden und wird bei den grossen Fluggesellschaften nur in teuren Simulatoren geübt. Nach Aussagen von Airnorth werden diese Manöver und Checkflüge auch auf einem Embraer EMB-120 Flugsimulator geübt, so geht man kein Unfallrisiko ein und kann die Verfahren viel effizienter üben, als dies auf dem echten Flugzeug möglich ist. Das Untersuchungsteam des australischen Flugunfall Büros ATSB fokussiert bereits am Anfang der Untersuchung auf die Trainingsverfahren. Die Geschäftsleitung und die Angestellten von Airnorth bedauern das Unglück und trauern mit den Angehörigen der verstorbenen Piloten. Blog über V1 cuts, Triebwerkausfälle während der Startphase